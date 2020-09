GF Vip, Antonella Elia contro Stefania Orlando: “Parli male di me”

Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Stefania Orlando.

Durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è scagliata Stefania Orlando. Tra l’opinionista e la concorrente c’è stato un botta e risposta, con un’accusa molto particolare da parte della Elia. Secondo lei, infatti, la Orlando parlerebbe male di Eli e per questo ha deciso di chiederle le motivazioni in diretta, approfittando di questo loro contatto.

“Vorrei chiederti: perché parli male di me?” è stata la domanda di Antonella Elia.

Antonella Elia contro Stefania Orlando

Stefania Orlando, una delle nuove concorrenti del GF Vip, ha fatto il suo ingresso nella Casa durante la seconda puntata ma è subito stata attaccata da Antonella Elia, che ha svelato come sono i rapporti con Pietro. L’opinionista ha deciso di parlare alla Orlando, con un tono molto pungente. “Ciao Stefania! Anche io mi domando come mai mi hai invitata al tuo matrimonio se poi vai in giro a parlare male di me.

Forse per fare numero, per avere più paparazzi e per uscire sui giornali?” ha chiesto la Elia, che la accusa di aver parlato male di lei durante un’intervista e dietro le quinte di una trasmissione.

“Hai parlato male di me dietro le quinte di un programma televisivo di Canale 5, sei stata ascoltata e mi è stato riferito. E in un’intervista che hai rilasciato hai detto che non ero fra le persone che ti piacevano nella Casa l’anno scorso.

Che può anche essere, però da amica non mi aspettavo che tu facessi dichiarazioni di questo tipo e che sono comunque una provocatrice. Allora perché inviti una provocatrice al tuo matrimonio?” ha chiesto Antonella Elia. “Perché quando ti ho invitata non avevi ancora fatto il Grande Fratello, ma ti avrei rinvitata perché il fatto che sei provocatrice è un complimento, perché sicuramente non passi inosservata” ha risposto Stefania Orlando, anche se l’opinionista non l’ha preso come un complimento.