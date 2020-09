In una recente intervista, Antonella Elia ha deciso di raccontare come stanno al momento le cose con Pietro Delle Piane: la verità dell'ex gieffina

Intervistata di recente da un noto settimanale di attualità, Antonella Elia è tornata a parlare del compagno Pietro Delle Piane dopo l’esperienza di Temptation Island. Se da un punto di vista professionale per lei il 2020 è stato decisamente un anno ricco e fortunato, dal lato sentimentale le cose stanno invece un po’ diversamente.

Antonella Elia si confida su Pietro

L’ex ragazza di Non è la Rai è quindi tornata a raccontare come siano cambiate le cose nella sua vita, a partire dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Nel noto reality di Canale 5, di cui sarà la novella opinionista nella prossima edizione in procinto di andare in onda, si è sicuramente distinta per schiettezza e sincerità. Nell’isola delle tentazioni l’abbiamo poi vista alle prese con il comportamento non proprio da gentiluomo del compagno Pietro, con il quale il rapporto si è da allora disgregato.





Nonostante infatti i due siano stati visti insieme in alcune occasioni durante l’estate, pare che la magia sia in qualche modo evaporata. Del resto, non solo i fan di Antonella Elia le consigliano di cercare l’amore da un’altra parte, ma anche l’amica Valeria Liberati le ha lanciato nuovi moniti per metterla in guardia dall’attore cosentino.