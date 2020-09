Il compagno di Matilde Brandi pare non aver accolto di buon grado la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip

Matilde Brandi è pronta a prender parte alla sua nuova avventura televisiva al Grande Fratello Vip 5. La showgirl ne ha parlato ampiamente in una recente intervista, dicendosi pronta a stupire i telespettatori facendo loro conoscere il lato più autentico del suo carattere.

Non tutti sembrano però così felici di tale notizia, primo su tutti il suo compagno Marco Costantini. Pare infatti che l’uomo non sia particolarmente contento della presenza della donna nel reality show di Canale 5, la cui nuova edizione andrà in onda tra pochissimi giorni.

Ad ogni modo, sempre secondo le dichiarazioni della ballerina, il compagno può dormire sonni tranquilli. Matilde Brandi è infatti convinta di non potersi innamorare di nessuno degli inquilini della casa di Cinecittà. Dopo aver rimandato a memoria i nomi dei suoi futuri coinquilini, ha di fatto confermato come non ci sia nessuno che potrebbe farle perdere la testa. Oltre a essere sentimentalmente impegnata, il suo ruolo di madre le impedisce peraltro di pensare a una storia d’amore sotto le telecamere.

Ma a dispetto di quel che può pensare la bellissima 51enne romana, sappiamo bene come al Gf tutto – ma proprio tutto – può succedere…