Antonella Elia e Pupo opinionisti GF Vip: l’annuncio ufficiale

Antonella Elia e Pupo sono i nuovi opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia e Pupo sono gli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le voci sulla showgirl giravano da diversi giorni ormai, ma non era ancora arrivata una conferma ufficiale. Il reality show è pronto a tornare a settembre in prima serata, con Alfonso Signorini confermato alla conduzione.

La scelta di Antonella Elia ha smosso non poche critiche e ha scatenato l’ira del marito di Fernanda Lessa.

Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/GDUkAf9KqZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 11, 2020

Antonella Elia e Pupo al GF Vip

Antonella Elia ha vissuto il Grande Fratello Vip come concorrente, per cui conosce bene le dinamiche interne che si possono instaurare nella casa più spiata d’Italia.

Pupo è stato confermato, perché evidentemente l’anno scorso ha avuto molto successo in qualità di opinionista. I nomi dei concorrenti per il momento sono ancora segreti, ma sicuramente presto inizieranno ad arrivare le prime anticipazioni. La presenza di Antonella Elia ha scatenato moltissime polemiche, per via delle recenti apparizioni in tv. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale del Grande Fratello Vip.

Durante la sua permanenza al GF Vip la donna ha mostrato un lato del suo carattere molto particolare, che non è piaciuto molto al pubblico, nonostante fosse molto protetta dalla trasmissione. La sua partecipazione a Temptation Island ha decisamente peggiorato le cose, perché il suo continuo perdonare Pietro Delle Piane nonostante quello che le ha fatto davanti a tutti non è piaciuto ai telespettatori. La sua posizione è un po’ particolare al momento, ma in questo nuovo ruolo potrebbe sicuramente stupire.