Al Grande Fratello Vip 5, prima bagarre tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando: la reazione della showgirl

Patrizia De Blanck non si lascia sopraffare da nessuno, questo è più che certo. Ecco così che nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha palesemente mostrato di non aver gradito un particolare commento della neo arrivata Stefania Orlando. Agguerrita oltre ogni misura, la contessa romana ha confermato di essere il jolly del reality di Canale 5, senza peli sulla lingua.

Patrizia De Blanck zittisce la Orlando

Patrizia ha del resto già ampiamente dimostrato il suo forte carattere litigando con Flavia Vento, sia nella magione di Cinecittà sia in diretta. Anche nei confronti della Orlando, la nobildonna ha dunque replicato letteralmente a modo suo, mettendo a tacere l’ex moglie di Andrea Roncato. La showgirl è entrata in gioco nel corso della seconda puntata di venerdì 19 settembre 2020. Il giorno dopo, nel salutare la contessa, ha pensato di farle un complimento, ma le sue parole non sono state invece apprezzate dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Stefania Orlando, nel dettaglio, ha commentato l’eleganza della neo inquilina, la quale ha replicato: “Ma quale elegante? È una maglietta con cui sto più fresca. Non mi prendere per i fondelli”. La stizza della contessa ha raggiunto così la Orlando, la qualche ha però preferito non rispondere. Si è invece limitata ad andare in un’altra stanza evitando una nuova diatriba dopo quella con Antonella Elia.