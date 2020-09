Flavia Vento ha deciso di difendersi dalla critiche che le sono piovute addosso dopo aver abbandonato la casa più spiata d'Italia

Nel corso della seconda puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito all’ingresso in studio di Flavia Vento per spiegare i motivi che l’hanno portata a lasciare la casa più spiata d’Italia dopo appena 24 ore.

Flavia Vento e Patrizia De Blanck

Intervenuta in studio, Flavia Vento ha deciso di difendersi dalla critiche che le sono piovute addosso dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia dopo sole 24 ore. A tal proposito la showgirl, rivolgendosi alla De Blanck, ha affermato: “Patrizia, non devi dire che sono ubriaca, visto che ho fatto un percorso e sono due anni che non bevo. Sono arrabbiata coi miei genitori che non mi hanno tenuto i cani a casa e ho dovuto metterli in pensione.

Ho un cane di 16 anni che sta per morire e mi è venuta l’angoscia, altrimenti sarei ancora lì”.

Patrizia De Blanck a quel punto non si trattiene e replica: “Io ho solo cercato di proteggerti, perché passi per scema quando so che sei intelligente. Mi spiace che hai fatto questa uscita da stro**a che non ti rende merito.

Lo so che non bevi, ho detto “ubriaca” per dire. So però che hai bisogno di aiuto, quando uscirò da qui sarò io a portarti dallo psicoanalista“. Il battibecco tra le due donne prosegue, con la Vento che dichiarata: “Non ho bisogno di andare dallo psicoanalista perché prego”.

Sempre nel corso del suo intervento durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, inoltre, Flavia Vento ha chiesto: “Se un’amica mi tiene i cani posso rientrare?“.

Alfonso Signorini a quel punto non ha escluso che questo possa accadere e non resta quindi che attendere la decisione del Grande Fratello in merito.