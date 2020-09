Guenda Goria è scoppiata in lacrime al GF Vip: Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli hanno tentato di consolarla.

La figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, si è confidata con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare a farla soffrire sarebbe il suo rapporto col padre.

Guenda Goria in lacrime: i motivi

Nella casa del Grande Fratello Vip Guenda Goria è scoppiata in lacrime parlando con i due colleghi del reality show, Enock Barwuah (fratello minore di Balotelli) e Pierpaolo Pretelli, che hanno tentato di consolarla. Al centro della disperazione della giovane conduttrice vi sarebbe il suo rapporto col padre, il conduttore televisivo Amedeo Goria, che a quanto pare sarebbe da sempre molto complesso.

“Da figlia avrei bisogno a volte di alcune cose che lui non riesce a darmi, una serenità che non ho, noi siamo come amici e qualche lacuna la sento, mi crea un sacco di insicurezze”, ha affermato Guenda senza riuscire a trattenere le lacrime, mentre i due gieffini tentavano di consolarla.

La giovane conduttrice riuscirà a chiarire i suoi rapporti col padre? Forse l’uomo potrà entrare al Grande Fratello Vip per chiarirsi con la figlia, ma per il momento non c’è nulla di certo.

Nella casa del Grande Fratello Vip è presente anche la madre di Guenda, Maria Teresa Ruta, che si è separata da Amedeo Goria nel 1999 (per poi divorziare definitivamente nel 2004). I due hanno avuto insieme due figli: Guenda (nata nel 1988) e Gianamedeo (nato nel 1992) Oggi al fianco della showgirl vi è il fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015.