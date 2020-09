La partecipazione di Maria Teresa Ruta al GF Vip è a rischio: il fratello della showgirl ha avuto un grave incidente.

Mentre ferve sempre di più l’attesa per la messa in onda della quinta edizione del GF Vip (al via dal 14 settembre) sembra che la partecipazione di uno dei protagonisti in gara sia in bilico: Maria Teresa Ruta potrebbe decidere di non partecipare più.

Suo fratello ha avuto un grave incidente pochi giorni fa.

Maria Teresa Ruta rinuncia al GF?

La partecipazione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip è messa in dubbio da un gravissimo episodio capitato alcuni giorni fa. Il fratello della showgirl è stato investito da un’auto, e benché ora le sue condizioni non siano tragiche l’uomo si troverebbe ancora in ospedale. Maria Teresa Ruta prenderà parte o no al reality show condotto da Alfonso Signorini?

Insieme a lei dovrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia anche la figlia, Guenda Goria, già nota ai telespettatori del piccolo schermo per alcuni programmi tv.

Tra i concorrenti di questa edizione del reality show oltre a madre e figlia saranno presenti: Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blank, Flavia Vento, Matilde Brandi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Andrea Zelletta e tanti altri.

I fan sperano che Maria Teresa Ruta prenda parte al reality condotto da Alfonso Signorini, e per il momento sui social in tanti si sono riversati sulle pagine dedicate alla showgirl con commenti d’affetto e solidarietà nei suoi confronti.