Alcune discrepanze hanno messo in evidenza della inconnguenze sull'età di Adua Del Vesco: qual è la verità?

Oltre a Massimiliano Morra, anche un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5 pare avere un’età misteriosa. Si tratta nella fattispecie della sua ex fidanzata Adua Del Vesco, che sembra aver cambiato più volte versione in relazione al proprio anno di nascita.

Il mistero si fa del resto sempre più fitto col passare delle ore e l’accrescersi delle possibili prove a conferma di tale supposizione.

Adua: quanti anni ha?

Ospite ad esempio a Verissimo da Silvia Toffanin nel 2016 per la promozione di Non è stato mio figlio, Adua aveva detto di essere nata nel 1994, pertanto aveva all’epoca solo 21 anni. Nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip 5 ha invece precisato di avere 27 anni, data confermata anche nella Casa dove ha detto di dover compiere 28 anni il prossimo novembre.

Se così fosse, l’ex fidanzata di Gabriel Garko non sarebbe dunque nata nel 1994, bensì nel 1992. Anche nella scheda di presentazione del reality, del resto, viene riportato il 1992 come anno di nascita della meravigliosa attrice. Tuttavia quando è stata presentata da Alfonso Signorini di fronte alla porta rossa, è stato detto che aveva 25 anni, età che lei non ha corretto. Peraltro, se avesse davvero 25 anni, sarebbe nata nel 1995…

In quale anno è dunque nata Adua Del Vesco? La questione ricorda molto da vicino quello che successe nella passata edizione con la bella Clizia Incorvaia!