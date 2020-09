Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci si è involonariamente resa protagonsita di un incidente osé che ha fatto gioire i fan

Elisabetta Gregoraci ha avuto un piccolo incidente osé, del tutto involontario, nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex moglie di Flavio Briatore indossava per la precisione un accappatoio che all’improvviso si è aperto lasciandone intravedere il meraviglioso décolleté. Pochi secondi sono bastati a far sbizzarrire il popolo di Twitter, che resta costantemente all’erta in merito a quanto accade all’interno della magione più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci stupisce tutti

Inutile precisare come l’incidente hot di Elisabetta Gregoraci abbia fatto la felicità di tutti i suoi ammiratori. Nel mentre la showgirl sta però sorprendendo anche i suoi compagni d’avventura. Bellissima senza dubbio, ma anche molto riservata, la calabrese appare infatti come una persona seria e semplice, a tratti persino introversa. Così la presentatrice viene del resto descritta pressoché all’unanimità dagli altri Vip della casa, piacevolmente colpiti da questo nuovo aspetto della personalità della Gregoraci.

Si discosta tuttavia da questo pensiero Fulvio Abbate, che durante una chiacchierata con Stefania Orlando non si è risparmiato in alcune pesanti critiche verso la modella. “Mi hanno stupito tutte queste opportunità date a Elisabetta, che finora è stata abbastanza invisibile. La percezione che si aveva di lei era che entrasse come Cleopatra sul baldacchino e invece è una larva”. La Gregoraci è venuta a sapere di tali parole dello scrittore nel corso della terza puntata del Gf.

In diretta con Alfonso Signorini, la donna ha infatti risposto direttamente a Fulvio palesando la propria amarezza.