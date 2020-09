Gf Vip, un nuovo comunicato annuncia l’arrivo della spesa

Al Grande Fratello Vip è giunto un nuovo comunicato riguardante la spesa settimanale: è bufera tra i concorrenti.

Al Grande Fratello Vip Andrea e Dayane sono stati incaricati di chiamare a raccolta gli altri concorrenti del reality show per leggere un comunicato riguardante la spesa: nonostante non abbiano superato la prova sono stati dati loro 250 euro per la spesa settimanale.

GF Vip: il comunicato per la spesa

Non tutto scorre liscio tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, specie quando si tratta di cibo. Questa settimana avranno a disposizione 250 con cui dovranno stillare la lista della spesa, ma poco dopo che Andrea e Dayane hanno letto il loro comunicato si è ben presto creata qualche incomprensione. Francesca Pepe ad esempio ha preteso che nella lista venisse anche segnata la carne per lei, e Andrea ha risposto titubante: “Ma sei sicura che non viene portata separatamente?”.

La questione ha come sempre creato un piccolo alterco tra i concorrenti, e per Francesca non si tratta neanche del primo. Prima della diretta del 28 settembre la concorrente è stata protagonista di un accesa lite con Dayane Mello, che è accorsa in aiuto della sua nuova amica, Adua Del Vesco. Francesca Pepe l’aveva accusata di aver danneggiato il suo beauty case, e così per tutta risposta Dayane ha preso l’oggetto e l’ha lanciato a terra.

Come andranno a finire le cose tra lei e gli altri concorrenti? Sui social c’è già chi è pronto a scommettere che Francesca potrebbe essere tra i prossimi concorrenti a lasciare la casa del reality show. Sarà vero? Per il momento non è dato sapere, e questa settimana intanto si attende l’ingresso di Paolo Brosio.