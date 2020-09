Franceska Pepe ha suscitato l'ira anche di Stefania Orlando durante la preparazione della cena al Gf Vip 5: ecco cos'è successo

Franceska Pepe continua a creare tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo le liti con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ecco che la modella ha suscitato la stizza anche di Stefania Orlando. Nello specifico, è stata la scelta del menù a scatenare la bagarre tra le due donne, quando la Pepe ha proposto di cucinare un pasto totalmente vegano.

Quando la presentatrice le ha fatto notare che non è possibile mangiare solo contorni, la modella ha replicato in tono polemico, alzando i toni della discussione. Unitasi al gruppo per smorzare gli animi, anche Maria Teresa Ruta ha ammesso che il comportamento di Franceska non è adeguato alla convivenza con gli altri.

Quali malumori provocherà ancora la frizzante influencer?