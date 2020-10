Patrizia De Blanck: quanti anni ha la contessa del Gf Vip?

Patrizia De Blanck è una delle concorrenti più amate e apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua autenticità e ironia, nel giro di poche settimane, è riuscita ad acquistare forti consensi dal pubblico a casa, anche tra i ragazzi più giovani.

Sin dalla vigilia del reality di Canale 5, tutte le principali testate giornalistiche e i siti di gossip più importanti, sapevano che Patrizia sarebbe stato un grande personaggio, capace di mostrarsi, senza filtri, in tutta la sua persona. Così è stato. Come ogni personaggio di spicco che si rispetti, anche la contessa è finita nel cerchio mediatico per una serie di questioni. Nelle ultime settimane, infatti, sul web si sta cercando di capire la verità sull’età di Patrizia.

L’età di Patrizia De Blanck

Da alcune indagini effettuate, Patrizia dovrebbe essere nata nel lontano 1940. Stando così le cose, il prossimo mese, la concorrente del reality di Alfonso Signorini, dovrebbe soffiare la bellezza di ottanta candeline. Ma non è tutto. Stando ad altre fonti, infatti, la contessa sarebbe nata nel 1944. Dunque, non sarebbe vicina agli 80 anni, quanto ai 76. Al momento, però, non è dato sapere l’anno esatto della sua nascita.

Intanto, i misteri intorno alla De Blanck continuano. Stando alle indagini del giornalista Sulas, la contessa sarebbe figlia di Asvero Gravelli, figlio segreto di Benito Mussolini. Anche in questo caso, però, la verità non è data saperla. Sarà la stessa Patrizia, una volta uscita dalla casa, a chiarire le cose.