Myriam Catania, proposta di matrimonio in diretta al GF Vip

Al Grande Fratello Vip, a sorpresa, Myriam Catania ha ricevuto l’attesissima proposta di matrimonio da parte del suo compagno, Quentin Kammermann. L’uomo le ha domandato di sposarlo usando un megafono.

Myriam Catania: la proposta di matrimonio

La risposta della gieffina è stato un sicuro “sì!” e in tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi per la coppia. I due hanno insieme un figlio, Jacques, che l’attrice non vede l’ora di poter riabbracciare. Durante queste settimane di permanenza al GF Vip Kammermann non ha mai smesso di dedicare i suoi messaggi d’amore a Myriam Catania, che più di una volta è scoppiata in lacrime affermando di voler tornare a casa da lui.

Myriam, Amore mio, se solo potessi sentirmi. Certo che ti voglio qui vicino a me, a noi. Ascolta, quando uno pensa di rinunciare deve sempre pensare al motivo per cui ha iniziato.

In passato Myriam Catania è stata sposata con Luca Argentero, oggi felicemente legato a Cristina Marino. I due ex coniugi hanno mantenuto un buon rapporto nonostante la separazione, e sarebbe stato proprio Argentero a tranquillizzare Myriam Catania sull’ipotesi di prendere parte al Grande Fratello.