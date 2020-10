Tra Stefania Orlando e la contessa De Blanck è scoppiata una lite per via di un futile motivo: l'acceso scontro al Grande Fratello Vip 5

Incredibile quanto inaspettato diverbio tra Stefania Orlando e la contessa Patrizia De Blanck, che nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno instaurato una bella amicizia. La lite sarebbe nata per una bazzecola, ovverosia una semplicissima patatina! La contessa stava di fatto mangiando degli snack, quando la showgirl romana ha sbroccato all’improvviso.

Forse Stefania si è dimenticata che la nobildonna ha 79 anni e che qualche lieve sfumatura bisogna pur fargliela passare? Ecco il video della bagarre pubblicato su uno dei profili social dedicati al reality condotto da Alfonso Signorini:

La contessa si è dunque risentita di essere stata ripresa dalla Orlando, ribadendo che se la sente sempre “alle calcagna”. Quello che doveva essere un divertente aperitivo tra Vip si è così trasformato nell’ennesima occasione di litigio in questa frizzantissima quinta edizione del Grande Fratello dedicato alle Celebrities. Le due donne avranno già fatto pace? Quel che è certo è che Patrizia De Blanck non le manda certo a dire, palesando sempre e comunque il suo punto di vista anche quando non è dei più “nobili”.

Del resto, è proprio questo suo carattere a renderla una dei pilastri dello show, che sta riscuotendo sempre più successi in termini di ascolti e di share.