La simpaticissima e amatissima Patrizia De Blanck si è resa protagonista di un nuovo siparietto nella Casa del Gf Vip: ecco cosa è successo

Quello della contessa Patrizia De Blanck è un Grande Fratello Vip a dir poco notevole, soprattutto in considerazione della sua età. Con i suoi 79 anni, che festeggerà a breve il prossimo 9 novembre, la donna è senza dubbio una delle colonne della quinta edizione del reality di Canale 5 dedicato alle celebrities nostrane.

La nobildonna trova il modo di infilarsi in tutte le conversazioni della Casa, siano esse goliardiche o più serie, distinguendosi sempre per il con il suo modo di fare schietto e sincero. Talmente vera, che a volte mette arriva a mettere persino in difficoltà gli altri concorrenti dello show di Alfonso Signorini…

Patrizia De Blanck: rovinosa caduta

Uno degli ultimi siparietti di cui Patrizia De Blanck si è resa protagonista nella Casa di Cinecittà è accaduto pochissime ore fa.

Durante la notte, infatti, la contessa è letteralmente caduta dal divano. L’inquadratura si era appena staccata da lei, quando i microfoni hanno registrato il tonfo. Immediatamente Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono accorsi per verificare come stesse la donna, dopodiché sono tutti scoppiati in una gran risata. “Voi ridete – ha detto la contessa – ma io non ce la faccio ad alzarmi, quando è così basso…”. Rimasta in ginocchio per alcuni secondi, la De Blanck si è poi ripresa scoppiando a ridere anche lei.

Chapeau dunque per la quarta settimana di Grande Fratello della 79enne tutta pepe!