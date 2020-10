Al Grande Fratello Vip 5 le sorprese sono letteralmente dietro l’angolo. Dopo le esternazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, il caso relativo all’Ares Gate è diventato virale. All’interno della magione di Cinecittà, ad ogni modo, nessun altro dei concorrenti, a parte i due attori, dovrebbe sapere della diffida fatta da Alberto Tarallo a Mediaset.

Pertanto, quando qualche ore fa Myriam Catania ha domandato con nonchalance ai due ex “finti” fidanzati come si chiamasse il capo supremo della Ares Film, il gelo si è fatto palese.

Nonostante avessero perfettamente capito a chi si riferisse Myriam, sia Adua sia Massimiliano non hanno di fatto suggerito il nome dell’uomo. Quando poi la nipote di Simona Izzo ha citato da sé il produttore, entrambi si sono letteralmente pietrificati.

Tentando di cambiare discorso, Morra si è anche messo a cantare una nota canzone di Pino Daniele, ma la vicenda non è certo sfuggita alle attente orecchie dei fan del programma.

Il modo in cui Myriam, non sapendo nulla del dramma esterno, tira fuori il nome di T4rallo e loro restano pietrificati non sapendo cosa dire. #GFVIP pic.twitter.com/UeJxFtrTcv

— contechristino (@contechristino) October 6, 2020