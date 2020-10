GF Vip, Patrizia De Blanck in lacrime: “Il mio punto debole”

La contessa Patrizia De Blanck si è commossa ricordando i suoi amori passati e parlando del rapporto con la persona per lei più speciale al mondo.

Nella casa del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck è scoppiata in lacrime ricordando i suoi amori passati e parlando di quello che oggi è l’unico centro saldo della sua esistenza: sua figlia Giada.

Patrizia De Blanck in lacrime

Nella casa del GF Vip Patrizia De Blanck si è lasciata andare alla commozione ricordando i suoi amori passati e parlando del suo rapporto con la figlia, Giada De Blanck, che oggi per lei rappresenta il centro del suo mondo.

La contessa ha dichiarato di avere il rimpianto di aver avuto sua figlia tardi e di non poterle stare accanto per sempre: “Quando penso questo mi viene da piangere. Io mica sono eterna. Il mio dolore sarà il dolore che proverà lei quando io non ci sarò più. Quando fai i figli in età matura, ci stai meno. Avevo quarant’anni”, ha raccontato alle altre concorrenti del Grande Fratello Vip.

La contessa ha anche confessato di non aver mai convissuto con un uomo ma solamente con sua figlia Giada (la cui convivenza durante l’emergenza Coronavirus è stata – per sua stessa ammissione – piuttosto difficile).

Nonostante gli alti e bassi comuni tra madre e figlia, Patrizia De Blanck è sempre stata estremamente legata a sua figlia Giada, che in queste ore ha rivelato in tv il suo dramma. In passato è stata vittima di uno stalker che l’ha perseguitata per mesi.

L’uomo sarebbe stato denunciato dalla figlia della contessa, che ha invitato tutte le donne in situazioni simili a quella da lei vissuta a fare lo stesso.