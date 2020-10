La bella Sarah Nile, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF, è in dolce attesa: l'annuncio sui social

La bellissima Sarah Nile, che fu sia corteggiatrice di Giorgio Alfieri a Uomini e Donne, sia concorrente del Grande Fratello, ha dato un lietissimo annuncio a mezzo social. Aspetta infatti un bambino dal marito Pierluigi Montuoro, sposato nel 2017. Il post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale mostra una delle prime ecografie a cui l’ex soubrette si è sottoposta qualche settimana fa.

Non è ancora noto il sesso del nascituro, tuttavia i suoi futuri genitori sono già entusiasti e felici di questo splendido evento.

Nel post condiviso online il 10 ottobre, giorno del compleanno di Sarah, si vede dunque l’ecografia dello scorso luglio.

“Oggi è il giorno del mio compleanno […] Il primo compleanno da mamma”, scriveva di fatto Sarah, sottolineando la felicità per questo bellissimo regalo. La Nile, che ha sposato il suo Pierluigi il 17 giugno 2017, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo da qualche anno, pur essendo stata protagonista del piccolo schermo per diverso tempo.

Era giovanissima quando prese parte al dating show di Maria De Filippi per corteggiare Giorgio Alfieri, che poi scelse Martina Luciani.

Dopo qualche anno e dopo avere posato anche per la copertina italiana di Playboy, venne scelta per entrare nel cast del Grande Fratello. All’epoca il reality non prevedeva ancora dei personaggi famosi all’interno della Casa. Quell’anno Sarah fu tra i protagonisti dell’edizione, vinta poi da Mauro Marin. Salì infatti alla ribalta del gossip per la specialissima amicizia con Veronica Ciardi, con la quale giocò a lungo sull’ambiguità del loro rapporto.