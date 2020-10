Cosa contiene l'astuccio nero che accompagna Maria De Filippi a "Tu si que Vales"? Svelato il mistero della signora di Mediaset

Gli spettatori più attenti avranno certamente notato che a “Tu si que vales?” Maria De Filippi tiene sempre con sé un piccolo astuccio nero che apre ogni tanto. Ma cosa contiene tale pochette, che la presentatrice ha dichiarato di possedere dai tempi delle scuole medie? Ebbene, Queen Mary vi nasconde le sue amate caramelle al limone, a cui, come ben sappiamo, non può affatto rinunciare.

La stessa signora di Mediaset aveva già svelato alcuni anni fa questa sua dipendenza dai dolciumi, che utilizza fin dagli inizi della sua carriera nei primi anni 90.

Come raccontato in una recente intervista, le caramelle aiutarono Maria ad affrontare i suoi esordi come presentatrice, quand’era impaurita e privata della salivazione. Oggi per lei il gesto di mangiare le caramelle è diventato una specie di rito scaramantico, nonché una sorta di consuetudine rassicurante.

Maria De Filippi: l’astuccio confort

Nata a Milano 57 anni fa, all’età di 10 anni Maria De Filippi si è trasferita con la sua famiglia a Pavia. Qui ha frequentato il liceo classico e la facoltà di Giurisprudenza, sognando intanto di diventare un magistrato. Dopo aver conosciuto il suo futuro marito Maurizio Costanzo, la donna è stata però lanciata nel mondo dello spettacolo, divenendo col tempo uno dei pilastri della televisione italiana.

Nonostante la grande stima di colleghi e fan e la sicurezza acquisita negli anni, Maria non rinuncia tuttavia alle sue caramelle al limone. Il suo è del resto un piccolo vizio del tutto innocuo, in un insieme molto variegato e complesso di impegni quotidiani che la vedono protagonista.