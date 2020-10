Recentemente ospite di Mara Venier a Domenica In, Maria De Filippi ha sfoggiato un blazet d'alta moda dal costo esorbitante

L’intervista di Maria De Filippi a Domenica In da Mara Venier ha destato diverse discussioni sul web. L’incontro tra le due regine della tv nostrana ha visto la padrona di casa visibilmente commossa, sottolineando la gioia di avere come ospite una collega nonché un’amica molto stimata.

Nel corso della chiacchierata sono andate in onda diverse immagini della presentatrice pavese ai tempi della scuola. Dopodiché Mara l’ha ringraziata più volte per averla aiutata in un momento di difficoltà nella sua personale carriera.

De Filippi, giacca “d’oro”

Ricordiamo infatti che Maria De Filippi volle fortemente Mara Venier come giudice popolare di Tu si que vales. Proprio grazie a quell’esperienza, del resto, la zia di tutti gli italiani è riuscita a riprendersi il meritato posto in Rai.

Oltre alle belle parole a cuore aperto tra le due donne, alcuni telespettatori si sono tuttavia soffermati sul sofisticato look sfoggiato dalla De Filippi. Nel dettaglio, a colpire maggiormente l’attenzione di molti è stato il blazer indossato dalla conduttrice di Uomini e Donne. Capo d’alta moda dalla maison Saint Laurent, il valore della giacca gessata si aggirerebbe di fatto intorno ai 2000 euro.

Durante la conversazione informale, l’amata presentatrice si è anche lasciata andare alla commozione e a diversi ricordi della sua gioventù.

Parlando con dolore della malattia e della successiva morte del padre, Maria De Filippi ha poi raccontato anche divertenti aneddoti della sua vita coniugale con Maurizio Costanzo. Il noto giornalista romano è infatti perennemente a dieta nonché sempre sotto controllo della sua adorata consorte.