Gianluca De Matteis, nuovo tronista a Uomini e Donne, ha rivelato cosa si sarebbero detti lui e Maria De Filippi durante il suo provino.

Gianluca De Matteis è uno dei nuovi protagonisti a Uomini e Donne e ha raccontato come si sarebbe svolto il suo provino con la conduttrice Maria De Filippi. Il giovane le avrebbe confessato il suo sogno, ma la reazione della conduttrice non sarebbe stata quella da lui aspettata.

Gianluca De Matteis: la confessione

Gianluca De Matteis ha rivelato come si sarebbe svolto il suo provino per Uomini e Donne e in particolare quello che gli avrebbe chiesto Maria De Filippi. Anzitutto il giovane ha lodato il fatto che la conduttrice si sia anzitutto preoccupata di chiedergli come stesse proseguendo la sua carriera lavorativa (da fisioterapista) con l’emergenza Coronavirus ancora in atto. De Matteis avrebbe visto in lei una sorta di “seconda mamma” e per questo avrebbe deciso di confessarle i suoi sogni: il nuovo protagonista di Uomini e Donne sogna infatti di fare l’attore.

A sorpresa Maria De Filippi lo avrebbe messo in guardia, affermando che a suo avviso i registi non vedrebbero di buon occhio gli ex protagonisti di Uomini e Donne e che quindi dopo la sua partecipazione al programma – a suo avviso – sarebbe stato molto più difficile realizzare il suo sogno. Gianluca De Matteis le ha comunque assicurato di non volersi dare per vinto e anzi, le ha specificato che avrebbe dato il meglio di sé all’interno del dating show.

Al momento il giovane tronista è al centro di un triangolo amoroso con Armando Incarnato e Lucrezia, e in tanti si chiedono se riuscirà davvero a trovare l’amore all’interno del dating show e se sarà lui ad avere la meglio con Lucrezia.