Valentina Autiero, grande protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne, si è fidanzata ufficialmente con un cavaliere?

A Uomini e Donne per Valentina Autiero sembra esserci stata una svolta decisiva negli ultimi giorni. Da quando ha iniziato a frequentare Germano Avolio, la vita della dama di Anzio è infatti decisamente cambiata. Proprio poche ore fa è stata la diretta interessata a lasciare i suoi follower senza parole condividendo con loro una particolare storia su Instagram.

In essa si vedono per la precisione due mani intrecciate che indossano delle fedine, che hanno dunque subito scatenato l’ipotesi più immediata.

Si tratta infatti di possibili fedine da fidanzamento che potrebbero corrispondere ai gusti di Valentina e Germano.

Entrambi romantici e grintosi allo stesso tempo, dama e cavaliere si sono dunque lasciati immortalare in questo video così romantico? In poche parole, l’eventualità che Valentina Autiero si sia fidanzata ufficialmente con Germano al di fuori da Uomini e Donne diventa concreta. La dama è davvero pronta ad abbandonare il programma dove milita ormai da diversi anni? Del resto, lasciare lo show dopo aver finalmente trovato il cavaliere giusto sarebbe il lieto fine che tutti speravano, lei in prima linea.