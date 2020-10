Grave lutto per Ornella Muti: è morta la madre Ilse Renata Rivelli

Ornella Muti in lutto, è morta sua madre Ilse: il cordoglio della figlia Naike sui social e il post dell'attrice.

Ornella Muti e sua figlia Naike piangono Ilse Renata Rivelli: la mamma della famosissima attrice è scomparsa a 91 anni. In tanti si sono stretti attorno alla Muti e alla sua famiglia per via del tragico lutto.

Ornella Muti: morta la madre

Poche ore fa Ornella Muti ha pubblicato sui social l’immagine di un cuore spezzato e poche ore dopo è stata sua figlia Naike a scansare ogni dubbio: sua nonna Ilse è scomparsa. La Rivelli ha scritto numerosi post d’affetto e di cordoglio per la donna, a cui tutta la sua famiglia era estremamente legata. “Ora sei luce pura”, “Buon viaggio nonnina”, “Io sono te”, ha scritto Naike Rivelli via social, mentre sua madre al momento sembra essersi chiusa nel suo cordoglio.

Si tratta del secondo grave lutto che ha colpito la famiglia Muti nell’ultimo anno: il genero di Ornella Muti, Andrea Longhi (compagno di sua figlia Carolina) è tragicamente scomparso a febbraio 2020. Lui e Carolina hanno avuto insieme due figli, Alessandro e Giulia, entrambi ancora molto piccoli. Sui social in tanti tra i fan dell’attrice si sono stretti attorno a lei con parole d’affetto e solidarietà.