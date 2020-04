Una nuova foto di Naike Rivelli ha mandato in tilt il web: il lato B da censura della showgirl è corredato da un inedito particolare

Sempre pronta a stupire, soprattutto sui social, Naike Rivelli non si placa nemmeno durante la quarantena da Coronavirus. Quella della nota figlia di Ornella Muti pare infatti una reclusione parecchio infuocata, stando a quanto si vede dal suo profilo Instagram. Eccola difatti in una nuova foto distesa sul letto completamente nuda, rivolta di spalle e all’apparenza addormentata. Ma quello che ha lasciato di stucco tutti i suoi ammiratori è il marmoreo lato B della showgirl 45enne, che campeggia senza mezzi termini in primo piano.

Naike Rivelli, lato B da censura

Come se ciò non bastasse, ecco apparire una mano galeotta – quella del fidanzato di Naike – che sta per appoggiarsi sulle rotondità perfette della donna. A completare il quadro c’è poi il commento ironico della stessa protagonista, che precisa il suo intento di condivisione del fondoschiena con l’anima gemella.

Inutile sottolineare come lo scatto abbia riscosso un consenso enorme su Instagram. I fan della Rivelli sono del resto abituati a rimandare scioccati e sbalorditi dai contributi della bella attrice.





Tra i tanti commenti ricevuti c’è anche chi ha espresso il desiderio di poter ricevere un giorno una foto di Naike Rivelli. Molti altri invece hanno palesato apertamente la loro invidia nei confronti del fidanzato, col quale la splendida modella si trova a condividere questa lunga quarantena.