In una recente intervista, Telemaco ha voluto commentare la partecipazione di Guenda al Gf Vip: le dure parole dell'imprenditore

Al Grande Fratello Vip 5 è esploso un altro succulento quanto chiacchierassimo gossip. Guenda Goria si è infatti trovata a confermare la sua attuale liaison con Telemaco Dell’Aquila, imprenditore originario di Busto Arsizio nel Varesotto. Dopo le discutibili esternazioni della madre Teresa Maria Ruta, a dire la sua è ora intervenuto il diretto interessato, che ha commentato l’avventura nel reality della pianista 31enne.

In una recente intervista, Telemaco ha parlato del suo legame con l’ex moglie Olga, con la quale sarebbe ancora “tecnicamente sposato” nonostante una scrittura privata per la separazione. L’uomo ha poi raccontato di aver conosciuto Guenda durante un aperitivo lo scorso dicembre, ritrovandola pochi giorni dopo a Sharm El-Sheikh. I due hanno poi trascorso cinque mesi insieme, durante i quali hanno approfondito la loro conoscenza.

Telemaco e Guenda erano d’accordo nel tenere la loro storia segreta durante la permanenza della giovane donna nella Casa del Gf Vip. Tuttavia, considerati gli ultimi sviluppi, il manager ha puntualizzato la propria personale posizione in merito alla vicenda. Ha infatti ammesso di non ritenerla pronta per il reality: “Certo, la guardo, ma mi permetto di dire che ritengo Guenda non pronta ad affrontare un’avventura del genere, perché ho notato alcune sue fragilità e qualche caduta di stile“.

Come reagirà la figlia d’arte a queste dure parole?