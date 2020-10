Elisabetta Gregoraci in lacrime: il chiarimento con Pierpaolo

Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo si sono scontrati e lei è scoppiata a piangere spiegando i suoi sentimenti all'ex velino.

Pierpaolo Pretelli ha provato a chiarire i suoi sentimenti a Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo una lite i due si sono riappacificati in un fiume di lacrime.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: il chiarimento

Finora Elisabetta Gregoraci è stata poco chiara con Pierpaolo Pretelli: benché il suo feeling con l’ex velino sia evidente a tutti (lui compreso) la showgirl ha sempre messo a freno i suoi sentimenti affermando di avere “il cuore impegnato” con qualcuno fuori dalla casa.

Di questo misterioso fidanzato non è emerse l’identità e alla fine Pierpaolo, stanco della poca chiarezza della showgirl, ha deciso di affrontarla. “E se ti dicessi che sono innamorato cosa cambierebbe? Se tu mi dicevi all’inizio: ‘Stai fermo, ho una persona fuori’, io avrei preso atto e non avrei nemmeno iniziato”, ha replicato Pretelli durante lo scontro con Elisabetta Gregoraci. I due inizialmente hanno avuto una piccola lite e la showgirl è corsa in confessionale.

Infine anche Andrea Zelletta le ha intimato di essere chiara con Pierpaolo, con cui l’amicizia sarebbe ormai qualcosa di più. L’ex moglie di Briatore è quindi riuscita a rappacificarsi con l’ex velino, affermando che le insicurezze dovute al suo matrimonio fallito e al fatto che suo figlio Nathan la guarderebbe al GF Vip, non le consentirebbero di sentirsi libera di fare ciò che vorrebbe.

“Sei fondamentale, sei importante per me.

Sei una persona fantastica che ha sofferto tanto e non mi deve dare spiegazioni, poi tutto si vedrà, è complicato. Non ci siamo solo noi. E il passato mi riporta sempre indietro”, ha affermato la Gregoraci promettendo a Pretelli un vero chiarimento per quando saranno usciti dal reality show. Come procederanno le cose tra i due?