Elisabetta Gregoraci contro Zorzi: “Non sono il suo burattino”

Elisabetta Gregoraci si è sfogata contro Tommaso Zorzi che a suo avviso le mancherebbe di rispetto. Dopo il messaggio inviato da Matilde Brandi al Grande Fratello Vip i concorrenti si sono divisi.

Elisabetta Gregoraci contro Tommaso Zorzi

Elisabetta Gregoraci ha dimostrato fin dall’inizio del GF Vip di nutrire delle perplessità sull’amicizia nata tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

In un’occasione la showgirl ha anche intimato alla conduttrice di dire qualcosa di più a Matilde Brandi, secondo lei trascurata dalla collega in favore di Tommaso Zorzi. Dopo l’eliminazione Matilde Brandi ha inviato ai suoi ex colleghi al Grande Fratello Vip un messaggio che non ha mancato di sollevare polemiche e commenti. Tommaso Zorzi in particolare ha accusato l’ex inquilina di essere incoerente, e ha cercato l’appoggio degli altri concorrenti.

Elisabetta Gregoraci si è sfogata con Adua Del Vesco a proposito di questo comportamento dell’influencer e ha affermato: “Mi manca di rispetto. Non sono mica la sua burattina come Stefania, lei fa il cagnolino”.

La conduttrice ha anche affermato che a suo avviso Zorzi e Stefania Orlando si metterebbero d’accordo per decidere chi mandare in nomination e ha continuato a infierire sull’amicizia tra i due. Stefania Orlando ha preso sotto la sua ala protettrice il più giovane concorrente che ha deciso di mettere in guardia anche in relazione alla sua amicizia con Francesco Oppini.

Elisabetta Gregoraci li affronterà direttamente al Grande Fratello Vip? Al momento sembra che gli animi tra lei e gli altri due vip siano piuttosto tesi.