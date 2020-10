Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno deciso di ribellarsi ai concorrenti della stanza blu nella casa del GF Vip.

Dayane Mello e Adua Del Vesco nella casa del GF Vip sembrano essersi stufate della complicità che si è creata tra Elisabetta Gregoraci e alcuni dei ragazzi nella casa. Con loro – anche se da casa – sembra essere concorde Matilde Brandi.

Adua e Dayane contro Elisabetta

Ormai gli equilibri nella casa del GF Vip sembrano essersi rovinati del tutto, e in particolare le due gieffine Adua Del Vesco e Dayane Mello (la cui amicizia è sbocciata nella casa del reality show) sembrano essere contrarie ai giudizi dei concorrenti della stanza blu (e in particolare a quelli di Elisabetta Gregoraci, Andrea, Pierpaolo ed Enock). Adua Del Vesco aveva già dichiarato all’amica che d’ora in avanti avrebbe agito di testa propria, e anche Dayane adesso sembra essere d’accordo con lei: “io non mi posso sentire giudicata perché sto conoscendo le persone, ho visto che ci sono dei gruppi.

Tu, Elisabetta, Andrea, Pierpaolo siete un gruppo. Io e lei c’è ne siamo accorte più volte, non veniamo mai salvate da voi”, ha dichiarato la modella a Enock Barwuah.

Nel frattempo Matilde Brandi, ex concorrente di questa edizione, sui social ha scritto un messaggio che sembra proprio riferirsi alle due amiche. “Questo GF per me mi ha regalato tante persone meravigliose che hanno capito chi sono nel bene e nel male.

Ho detto quello che pensavo, ho amato tanto i miei ragazzi che amerò sempre, anche se qualcuno si perde”, ha scritto la showgirl. Il suo è un chiaro riferimento a Elisabetta Gregoraci?