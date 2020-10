Dopo l’uscita di Matilde Brandi e la posizione sempre più altalenante di Elisabetta Gregoraci nella Casa, gli equilibri al Grande Fratello Vip si stanno letteralmente modificando. Il pubblico sta infatti decretando man mano l’uscita dei concorrenti del cosiddetto gruppo blu, sfaldando pian piano quella che sembrava la fazione più forte del reality.

Nelle scorse ore anche Rosalinda (ex Adua Del Vesco) ha peraltro voltato le spalle alla suddetta unione, sfogandosi nella fattispecie con l’amica Dayane Mello nella “lavatrice”.

Brava Rosalinda!! Complimenti hai fatto un discorso bellissimo. Grazie per aver davvero capito le cose come stanno. Ora ovviamente in puntata la giudicheranno ma ragazzi ha detto cose giustissime. #GFvip pic.twitter.com/wELVLWycIS

— TommasoZorziTIAMO. (@TiamoZorzi) October 28, 2020