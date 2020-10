Nelle scorse ore Francesco Oppini è tornato a parlare del possibile interesse di Tommaso Zorzi nei suoi confronti: le parole del figlio d'arte

Al Grande Fratello Vip 5 ne succedono veramente di tutti i colori. Dalle gag più esilaranti alle vicende più serie, poche ore fa ha fatto scalpore una precisa dichiarazione di Francesco Oppini sull’amico e compagno di avventura Tommaso Zorzi.

Il figlio d’arte si trovava in veranda insieme alla contessa Patrizia De Blanck e Dayane Mello, parlando dello speciale rapporto che lo lega all’influencer milanese. Con quest’ultimo, come precisato dallo stesso Oppini, il feeling è andato sempre più scemando, in special modo dopo lo scherzo fattogli proprio dal blogger qualche giorno fa.

SE NON TIRANO FUORI QUESTO VIDEO VENERDÌ PERMETTENDO A TOMMASO DI ASFALTARLO COME SI DEVE MI INCATENO A CINECITTÀ #GFVIP pic.twitter.com/hSV6z93ecN — eli. (@elinwonderIand) October 27, 2020

Ricordiamo nella fattispecie che Tommaso rivelò a Oppini di essersi innamorato di lui, scatenando un reazione eccessiva da parte del commentatore sportivo. La diatriba si era poi in qualche modo risolta, coronata persino da un affettuoso bacio sulle labbra dei due in diretta. Il figlio di Alba Parietti ha tuttavia riportato a galla alcune perplessità sulle reali intenzioni dell’ex volto di Riccanza, pensando che Tommaso si sia staccato da lui dopo aver capito che non poteva esserci nulla fra loro.

Ci sarà qualcosa di vero nelle supposizioni di Francesco Oppini? Siamo certi che l’argomento verrà nuovamente affrontato in una delle prossime dirette da Alfonso Signorini.