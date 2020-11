Salvo Veneziato si è mostrato decisamente contrariato dalla spiegazione di Alfonso Signorini per salvare Francesco Oppini dalla squalifica

Francesco Oppini ha rischiato davvero grosso al Grande Fratello Vip. Dopo le aberranti frasi pronunciate su Dayane Mello e Flavia Vento, il figlio di Alba Parietti è stato infatti miracolato sul filo di lana. Enunciazioni simili, del resto, hanno portato in passato alla squalifica immediata di altri concorrenti.

Eppure nel suo caso il tutto è passato quasi come una semplice tiratina d’orecchie. Come mai?

La motivazione data in puntata da Alfonso Signorini per salvare Francesco Oppini dalla squalifica non è del resto andata giù alla gran parte del popolo del web.

Sui social è comparsa anche una severa critica da parte di un ex gieffino, squalificato lo scorso anno proprio per via di una frase molto simile.

Stiamo parlando nello specifico di Salvo Veneziano, che si è inferocito in special modo contro il conduttore, dandogli addirittura della capra.

Cosa succederà ora? Verrà dato diritto di replica a Salvo in una delle prossime dirette del Grande Fratello Vip?