Dopo Enock e Tommaso, anche Paolo Brosio è stato beccato con il lato B a favore di telecamera: l'immagine diventata virale sui social

Al Grande Fratello pare proprio che i Vipponi non temano di farsi vedere come mamma li ha fatti. Dopo Enock Balotelli e Tommaso Zorzi, ecco che poche pre fa è stata infatti la volta di Paolo Brosio, che si è fatto niente meno che beccare nudo di fronte alle telecamere.

Davanti agli occhi di moltissimi telespettatori è di fatto spuntato improvvisamente il suo lato B!

Il giornalista si trovava per la precisione nella zona bagno insieme a Francesco Oppini. A un certo punto l’occhio attento del GF lo ha però ripreso davanti allo specchio coi pantaloni abbassati e il lato B in bella mostra. Sui social l’immagine in questione è chiaramente diventata subito virale, ricordando peraltro un episodio molto simile accaduto all’Isola dei Famosi.

Anche in quell’occasione, infatti, il naufrago Paolo era stato colto in “flagrante nudità” dall’ex gieffina Marina La Rosa, che aveva poi raccontato la scena in diretta.

Cosa sta facendo Oppini con Brosio che ha le mutande calate? Il gattomorto? Chiedo perché se Dayane osa essere gentile con Brosio, anche se indossa correttamente i pantaloni, le danno della gattamorta. Lui può e lei no? #gfvip #ipaletti https://t.co/jCmjE68UDl — m.angela.vilo (@ViloAngela) November 1, 2020

Nel mentre, nell’ultima diretta, l’ex inviato del Tg4 è stato redarguito da Alfonso Signorini per la presunta bestemmia pronunciata nella Casa.

Ma quello che ha fatto maggiormente discutere è stato il suo modo di pregare un po’ troppo esibito, insieme alla contessa Patrizia De Blanck.