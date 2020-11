GF Vip, Soleil Sorge su Paolo Brosio: “Ostenta la sua fede”

Protagonista della quinta edizione del GF Vip, Paolo Brosio è finito al centro dell'attenzione per il suo modo di pregare spesso ad alta voce.

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio è finito al centro dell’attenzione per il suo modo di pregare spesso ad alta voce o, comunque, in modo plateale. Ecco quanto dichiarato in merito da Soleil Sorge nel salotto di Barbara D’Urso.

Soleil Sorge su Paolo Brosio

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Soleil Sorge ha ricordato l’esperienza a L’Isola dei famosi, dove ha avuto vari scontri con Paolo Brosio. Proprio parlando del concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Senza dubbio Paolo prega e pregherà e non metto assolutamente in discussione, ma non hai idea delle cose che faceva all’Isola… predicava bene ma razzolava male!”.

Per poi aggiunger: “ L’episodio più bello è accaduto in riva al mare: iniziò a dire il Padre Nostro, poi la telecamera si allontanò e lui smise di pregare.

Appena la telecamera tornò, lui riprese dal medesimo punto in cui aveva interrotto!”. Parole che hanno lasciato perplessa Barbara D’Urso, con Soleil Sorge che ha continuato: “Non bisogna parlare con Dio con l’altoparlante. La preghiera è una cosa interiore, non c’è bisogno di urlare! Ostenta la sua fede così”.