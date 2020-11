Marialaura De Vitis, giovane modella fidanzata con Paolo Brosio, ha rivelato i dettagli sul loro primo incontro.

La fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, ha raccontato il suo primo incontro col il giornalista ex concorrente del GF Vip, avvenuto durante l’estate a Forte dei Marmi.

Brosio e la fidanzata: il primo incontro

Marialaura De Vitis non ama definirsi la “fidanzata” di Paolo Brosio, anche se ammette che tra loro c’è un legame sentimentale.

I due hanno iniziato a frequentarsi soltanto a metà agosto, quando lei per caso ha incontrato il giornalista al ristorante di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. Quella stessa sera Brosio avrebbe organizzato un evento con la sua Onlus, e avrebbe proposto a Marialaura di partecipare in qualità di hostess e indossatrice, e lei avrebbe accettato. In breve tempo il rapporto tra i due sarebbe diventato sempre più profondo:

“Stiamo insieme, ora non posso definirmi la sua fidanzata perché ci siamo conosciuti a metà agosto ed è presto per parlare di fidanzamento.

Ma ci frequentiamo. Tra di noi c’è un rapporto di bene reciproco, nessuna malizia. Sono legata a Paolo, gli voglio bene”, ha dichiarato la ragazza. Benché tra i due ci siano ben 42 anni di differenza, per la ragazza l’età non rappresenterebbe un problema: “Io sono matura per la mia età e lui, nonostante sia un uomo maturo, è comunque un giocherellone, ha un lato un po’ da Peter Pan.

Questo compensa la differenza d’età”, ha confessato. Al momento lei e Brosio conducono una relazione a distanza, poiché lei si è da poco trasferita a Milano per lavoro (mentre è nata e cresciuta in Emilia Romagna).