Maria Laura, fidanzata di 22 anni di Paolo Brosio, ha raccontato a "Live - Non è la dʼUrso" come è iniziata la loro storia d'amore

Il suo nome è Maria Laura De Vitis ed è una giovanissima modella di 22 anni. Sarebbe lei la nuova fiamma di Paolo Brosio, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, nella cui Casa è riuscito a entrare dopo essere guarito dal Covid.

Ospite a “Live – Non è la D’Urso” nell’ultima puntata di domenica 8 novembre 2020, in collegamento da casa perché riusata anche lei positiva al virus, la giovane ha di fatto confermato la frequentazione con il giornalista. I due si sarebbe conosciuti la scorsa estate a Forte dei Marmi, in occasione di un evento mondano organizzato dallo stesso Brosio.

Incalzata dalla conduttrice, a un certo punto Maria Laura ha anche precisato di aver “condiviso momenti sia religiosi sia carnali” con l’ex naufrago dell’isola dei Famosi. Poi lui ha avuto il Covid ed è rimasto isolato fino all’ingresso nella magione del Grande Fratello Vip. La ragazza ha tuttavia precisato che lo sta aspettando quando uscirà dal gioco, pronta a continuare questa loro conoscenza.

Inutile sottolineare come sui social i commenti si siano sprecati. Dopo queste dichiarazioni, molti fan attendono infatti nuovi pungolamenti da parte di Alfonso Signorini nei confronti di Paolo Brosio sulla questione.