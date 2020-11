Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi, ha annunciato via social di essere incinta del suo primo figlio.

Ilary Blasi diventerà presto zia: sua sorella minore, Melory, è in attesa del suo primo figlio. Lei e suo marito hanno dato il gioioso annuncio via social.

Melory Blasi è incinta

Con uno scatto postato via social – dove si vede suo marito baciarle il pancino – Melory Blasi ha condiviso con i fan un’importante novità: presto diventerà mamma.

Per Ilary Blasi si tratta del terzo nipotino in arrivo dopo i due nati di sua sorella Silvia, maggiore delle tre sorelle. La notizia è stata sicuramente accolta con enorme gioia da tutta la famiglia della showgirl, da sempre molto unita. Nel 2017 Ilary e Francesco Totti avevano raccontato via social la loro grande emozione nel prendere parte al matrimonio della sorella, e ora che Melory ha annunciato di aspettare un bebè è fuor di dubbio che i due siano più felici che mai.

La minore delle sorelle Blasi non ha mai cercato la popolarità delle luci dei riflettori, e lavorerebbe come ortottista e assistente di oftalmogia a Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

Il post di Melory Blasi è stato commentato anche dal cognato Francesco Totti, a tutto gli effetti una sorta di “fratello maggiore” della sorella di Ilary: “Belli, era ora”, ha scritto l’ex capitano della Roma, aggiungendo al messaggio una cascata di cuoricini.

Al suo augurio si sono unite anche Michela Quattrociocche e Simona Ventura, che ha scritto: “Che meraviglia, auguri Melory”