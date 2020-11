Belen ristruttura casa? La showgirl è stata paparazzata in ferramenta, intenta a fare incetta di materiale assieme al nuovo fidanzato.

Belen ristruttura casa? La showgirl è stata paparazzata mentre faceva shopping di materiale in ferramenta, assieme al suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Tutti acquisti per il fai da te quelli della coppia VIP, il ché farebbe pensare a ulteriori lavori casalinghi, dopo aver ritinteggiato le pareti con l’aiuto del suo amato e di papà Gustavo.

Belen Rodriguez sembra molto felice assieme ad Antonino Spinalbese, lo si evince dalle storie pubblicate su Instagram, che la ritraggono sempre molto sorridente. In una di queste, si vede lei che parla al telefono e lui che la riempie di articoli scelti dagli scaffali del ferramenta, la showgirl argentina scoppia a ridere e racconta al suo interlocutore cosa le sta accadendo.

Sui social Belen Rodriguez ci mostra la casa che vorrebbe, dove i colori chiari la fanno da padrona, con pochi mobili e ambienti molto luminosi.

Il progetto è ben definito, ora non resta che attendere il risultato finale con l’onnipresente aiuto del suo nuovo fidanzato e del papà Gustavo, sempre pronto a darle una mano con i lavori più pesanti.

Belen è serena e sorridente

Era un po’ di tempo che non si vedeva una Belen così serena e felice, nel privato ha detto addio a tacchi e abiti ricercati optando invece per comode scarpe basse e pantaloni larghi, come se avesse raggiunto una nuova consapevolezza di sé.

La showgirl aveva già ristrutturato casa dopo l’addio a Stefano Di Martino, questa volta la motivazione potrebbe essere una convivenza con Antonino Spinalbese, oppure la voglia di voltare pagina per sempre.