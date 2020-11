Belen Rodriguez ha deciso di fare qualche cambiamento nel suo appartamento milanese, a cominciare dal colore delle pareti.

Belen Rodriguez ha deciso di approfittare del lock down per fare qualche cambiamento in casa e, insieme al figlio Santiago e al fidanzato Antonino Spinalbese, si è mostrata mentre ridipingeva le pareti.

Belen Rodriguez “imbianchina” per un giorno

A sorpresa Belen Rodriguez ha indossato i panni da “imbianchina” e insieme al fidanzato Antonino Spinalbese si è messa a dipingere le pareti del suo appartamento milanese.

Con loro era presente anche il piccolo Santi, che si è divertito ad aiutare la mamma a dare una rinnovata al proprio appartamento. Belen ha mostrato sui social i suoi “abiti da lavoro” e ha rivelato che un tempo, in Argentina, fosse solita fare questo tipo di lavori nella casa di famiglia. “Comunque non era la prima volta che dipingevo casa, lo facevo in Argentina. Ma poi ho smesso avendo la possibilità di farla dipingere pagando.

Beh, oggi vi dico che fare queste cose da soli, capacità permettendo, fa proprio bene! Stimola, diverte, ci si fa un mazzo tanto e, come sempre accade, dai più valore ai risultati ottenuti!”, ha spiegato la showgirl nelle sue stories tra un bacio e l’altro alla nuova fiamma, Antonino.

I due stanno insieme dall’inizio dell’estate e oggi l’hair stylist è sempre presente nelle stories della showgirl, che a quanto pare sarebbe piuttosto presa. Nessun accenno invece alla fine della sua storia con Stefano De Martino, naufragata durante il primo lock down per l’emergenza Coronavirus. Il ballerino si è trasferito in un nuovo appartamento a Milano, poco distante da quello della sua ex.