Elisabetta Gregoraci in lacrime si è confessata con Pierpaolo Pretelli a proposito della sua necessità di lasciare il GF Vip e tornare dal figlio.

Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono stati messi a parte del fatto che lo show durerà fino a febbraio. Elisabetta Gregoraci si è detta pronta a lasciare lo show visto che non può sopportare ancora la lontananza da suo figlio.

GF Vip: Elisabetta Gregoraci in lacrime

Elisabetta Gregoraci si è confessata in lacrime con Pierpaolo Pretelli dopo aver appreso che il programma andrà avanti fino a febbraio. La showgirl ha detto di essere pronta a lasciare il programma perché non vedrebbe l’ora di poter riabbracciare suo figlio, che a soli 10 anni non può stare ancora lontano da sua madre: “Mio figlio viene prima di tutto, non può stare senza la madre”, ha ammesso Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo.

Nelle prossime settimane dunque lei e gli altri inquilini del reality show si dovranno necessariamente salutare perché la showgirl è intenzionata a fare ritorno a casa. Il piccolo Nathan Falco ha trascorso questo periodo con suo padre, Flavio Briatore, ma è fuor di dubbio che i due mesi di lontananza da sua madre inizino a pesare ad entrambi.

Oltre alla Gregoraci anche gli altri concorrenti hanno manifestato la loro preoccupazione nel dover restare ancora per così tanto tempo alla casa di Cinecittà.

Tommaso Zorzi si è confrontato con Maria Teresa Ruta, che gli ha assicurato che finché ci sarà lui anche lei non abbandonerà il programma. “Non può durare così tanto, non è il Truman Show”, ha detto Tommaso Zorzi ironico.