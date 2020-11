Il nuovo disco del rapper milanese Ghali è una riedizione del grande successo di “DNA”. Presenti due inediti.

Ghali ha annunciato l’uscita di un suo nuovo album. Si tratta della riedizione del suo ultimo disco in studio “DNA” e si intitolerà “DNA Deluxe X”.

Il nuovo lavoro di Ghali

DNA, l’ultimo album di Ghali pubblicato a febbraio 2020 per Atlantic Warner/Sto Records dopo 39 settimane consecutive di permanenza in classifica FIMI/GFK, con DNA DELUXE X torna nella TOP10 degli album più ascoltati.

Un segno concreto di quanto l’album sia stato tra i più amati dell’anno. DNA, disco di platino a soli due mesi dall’uscita, ha visto affermarsi grandi successi. Tra questi Boogieman feat Salmo (doppio disco di platino) e Good Times (triplo disco di platino), fino alla recente Barcellona da oggi certificata disco d’oro.

Diciannove le tracce che compongono DNA DELUXE X. I 15 brani presenti nella versione originale e, a chiudere la tracklist, Cacao feat Pyrex (fresco di certificazione Oro), MILF feat.

Taxi B e i due inediti, 1993 e MILLEPARE (Bad Times).

Ghali ha pubblicato su Instagram uno spot giocoso del KIT del DNA incluso nella box ad edizione limitata in uscita su Amazon il 27 novembre 2020. Insieme ci sarà un doppio vinile rosa, il cd autografato e un poster. Nello spot una voce narrante volutamente accelerata, imita la modalità con cui vengono enunciate le controindicazioni dei medicinali, affermando che il kit è da “tenere alla portata dei bambini” e che “potrebbe causare apertura mentale”; un modo per ribadire con ironia come tutti noi prima di riconoscerci in una nazionalità o etnia potremmo considerarci più semplicemente, persone.

Il KIT del DNA è un modo per affermare nuovamente che per quanto lontani o diversi l’uno dall’altro, sono più le cose che abbiamo in comune di quelle che ci dividono.