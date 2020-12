Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati fotografati insieme allʼuscita di un albergo in Abruzzo: la foto che fa ben sperare

La tormentata liaison tra Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbe essere giunta a un lieto fine. Come testimoniato dalle recenti immagini pubblicate su “Chi”, la coppia pare infatti essere tornata di nuovo insieme. I due bellissimi si era separati la scorsa estate dopo un anno d’amore, ma ora sembrano aver messo da parte le vecchie ruggini.

Fotografati all’uscita dell’albergo dov’era ospite qualche giorno fa la popolare conduttrice, la loro apparente ritrovata serenità fa dunque ben sperare i tanti fan dei due professionisti.

Daniele Scardina, da poco conclusa la sua esperienza a “Ballando con le Stelle”, aveva confessato nel programma che quello che provava per Diletta Leotta fosse amore vero. Il giorno successivo eccoli dunque uscire insieme dall’hotel dove alloggiava lei. La foto è stata scattata mentre Diletta stava andando a fare una gita con gli amici Antonio Maria Catalani e la fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi.

Insieme si sono quindi recati in Abruzzo al parco nazionale della Majella. La Leotta ha poi immortalato l’uscita su Instagram con un video, molto probabilmente girato dallo stesso Scardina.

Rientrati poi dall’escursione, i due sarebbero andati insieme all’hotel dove alloggiava la conduttrice. Qualche tempo fa, la bella reporter aveva confessato che non ci fosse stata una vera ragione per la rottura con il pugile milanese. Inoltre aveva descritto il suo ex come una persona rara, “buona, profonda e piena di valori”.