Marika Fruscio ha scagliato una frecciatina al vetriolo contro Diletta Leotta che, a suo avviso, non sarebbe preparata sul mondo del calcio.

Marika Fruscio ha apertamente criticato la conduttrice Diletta Leotta, che a suo avviso non sarebbe affatto preparata sul mondo calcistico.

Marika Fruscio contro Diletta Leotta

Non è la prima volta che Diletta Leotta viene apertamente criticata dalle colleghe, e questa volta a scagliare una frecciatina infuocata contro la conduttrice di DAZN è stata la modella Marika Fruscio, che su di lei ha detto: “Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare, è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica.

Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi”. Marika Fruscio non è la prima ad aver criticato Diletta Leotta, e in passato più volte Paola Ferrari aveva accusato la famosa conduttrice di aver riportato il modello di una “donna stereotipata” nel mondo del calcio. Diletta Leotta replicherà alle critiche sul suo conto?

Stando a indiscrezioni la famosa conduttrice al momento si starebbe godendo un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Daniele Scardina, con cui si sarebbe regalato un week end immersa nella natura.

Al momento nessuno dei due ha confermato il ritorno di fiamma e in tanti sono in attesa di sapere se davvero le cose tra i due stiano così. La coppia, dopo un anno di liaison, si era separata durante l’estate ma si vocifera che King Toretto abbia fatto di tutto per cercare di riconquistare la conduttrice (e, a quanto pare, ci sarebbe riuscito). I due usciranno di nuovo allo scoperto? O il ritorno di fiamma è durato meno di un batter di ciglia?