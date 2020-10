Diletta Leotta e Scardina sono tornati insieme? L’avvistamento

Dopo mesi di crisi Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati a farsi vedere insieme: i due hanno trascorso un romantico week end in Abruzzo.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme? I due sono stati paparazzati durante un romantico week end in Abruzzo, trascorso in compagnia di Amici tra i boschi di Sulmona.

Diletta Leotta e Scardina insieme

Dopo alcuni mesi di separazione Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati paparazzati di nuovo insieme, per la gioia dei fan che adoravano vedere la coppia così affiatata.

Non è chiaro per quale motivo i due abbiano deciso di separarsi, quel che è certo è che il pugile si sarebbe recato anche in Sardegna – dove la Leotta era in vacanza in compagnia di alcune amiche – per tentare di riconquistarla. Qualche giorno fa King Toretto aveva anche scritto sui social un messaggio che sembrava essere proprio indirizzato alla conduttrice: “Quello che sento e vedo è amore”, aveva scritto. Insomma, tra lui e la Leotta sarebbe tornato il sereno, ma al momento si attendono le conferme ufficiali del ritorno di fiamma da parte dei due diretti interessati.

La conduttrice e il pugile avevano trascorso insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus e in tanti, dopo la rottura della Leotta e il manager Sky Matteo Mammì, speravano che stavolta per la conduttrice ci sarebbero stati i fiori d’arancio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossiptv (@_gossip_.tv_) in data: 27 Ott 2020 alle ore 6:47 PDT

A Sulmona i due avrebbero trascorso un week end tra passeggiate e trekking con una coppia di amici, e in tanti sperano che presto i due confermino di essere finalmente tornati insieme.