Vacanze separate per Diletta Leotta e Scardina

Diletta Leotta e Scardina si sono lasciati? Per le vacanze estive i due si sono recati in due posti diversi.

I rumor su una crisi sentimentale tra Diletta Leotta e Daniele Scardina si fanno sempre più insistenti, e ora che la conduttrice è approdata in Sicilia per le vacanze estive senza il pugile le voci sembrano trovare conferma.

Scardina e Leotta in crisi? Le vacanze separate

Da settimane Diletta Leotta e Daniele Scardina non appaiono più insieme e secondo i rumor in circolazione la storia tra i due sarebbe naufragata. Mentre si vocifera che il pugile abbia già messo gli occhi su un’altra donna, la Leotta approda in Sicilia mentre lui è a Ibiza. Il fatto che i due abbiano scelto location diverse per le vacanze estive sembrerebbe confermare ciò che i rumor in circolazione vociferano da settimane: è fine dell’amore per la coppia?



Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia, e fino a un paio di settimane prima del gossip sulla crisi apparivano più affiatati che mai. Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Scardina si era temporaneamente trasferito a casa della conduttrice, e tutto lasciava credere che i due avessero trovato il vero amore (a gennaio erano usciti allo scoperto via social con un romantico bacio in settimana bianca).

Diletta Leotta precedentemente era stata legata al manager di Sky Matteo Mammì, con cui sembrava che un giorno o l’altro sarebbe convolata a nozze. La conduttrice e King Toretto sveleranno mai cosa sia accaduto tra loro? Per il momento sui social tutto tace, e i fan sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori dettagli.