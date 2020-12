Gf Vip, Maria Teresa confessa le molestie di un uomo famoso

Maria Teresa Ruta si è sfogata al GF Vip rivelando di aver ricevuto una proposta indecente da un uomo famoso.

Al Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha confessato di esser stata vittima di molestie e a Giulia Salemi ha sfogato la sua rabbia per la proposta indecente che avrebbe ricevuto da un uomo molto famoso nel 1991.

Maria Teresa: le molestie

Maria Teresa Ruta ha lasciato tutti a bocca aperta rivelando al GF Vip di esser stata vittima di molestie e di un tentativo di violenza. Sfogandosi con Giulia Salemi la famosa showgirl ha anche rivelato che nel 1991, quando aveva 31 anni, un uomo famoso del mondo dello spettacolo le avrebbe chiesto di spogliarsi: “Avevo 31 anni, non dico il programma che avrei dovuto dare perché altrimenti si capisce chi è il signore.

Lui mi disse ‘poi parliamo del programma, tu lascia aperta la porta della camera che dopo salgo e discutiamo. Io lascio aperta la porta e mi faccio trovare vestita. Lui dopo entra e sorpreso mi dice ‘ma tu sei ancora vestita?’ Capisci la cosa? Io gli ho detto ‘sì, sono vestita’. Non sapevo come uscirne”, ha raccontato Maria Teresa, che a seguire avrebbe raccontato l’episodio all’allora marito, Amedeo Goria, padre dei suoi due figli.

La showgirl sarebbe rimasta profondamente dispiaciuta dal comportamento dell’allora marito che, appresa la notizia, le avrebbe detto che nel caso in cui lei fosse andata a letto col personaggio famoso lui non se la sarebbe presa e anzi l’avrebbe capita. “Lui non mi ha detto che avevo fatto bene, ma che qualunque cosa avessi fatto avrebbe capito. Era un programma importante. (…) Io mi ricordo che risposi ‘ma come? Siamo sposati, abbiamo una figlia’”, ha confessato tra le lacrime Maria Teresa.