Presentazioni in famiglia per Gabriel Garko e il nuovo fidanzato: i due paparazzati per Roma con la madre del celebre attore.

Stando ai rumor in circolazione Gabriel Garko farebbe sul serio col nuovo fidanzato Gaetano e dopo averlo presentato a sua madre sognerebbe le nozze.

Gabriel Garko e il fidanzato: le presentazioni

Dopo il coming out in diretta tv Gabriel Garko è stato pizzicato in compagnia della sua nuova e giovane fiamma.

Il ragazzo, di nome Gaetano, sarebbe stato paparazzato in compagnia dell’attore e di sua madre Isabella Garchio a pranzo in un ristorante a Roma, segno che Garko abbia deciso di fare le presentazioni ufficiali in famiglia. Inoltre, sempre secondo i rumor, presto l’attore potrebbe convolare a nozze con la sua nuova fiamma, ora che finalmente è libero di vivere il proprio amore alla luce del sole.

In passato Garko è stato legato a Gabriele Rossi, ma la storia tra i due è naufragata pacificamente.

Lo stesso Rossi ha svelato di aver fatto di tutto per mantenere un rapporto d’amicizia con Gabriel Garko, che oggi sarebbe una delle persone a lui più care. Al Grande Fratello Vip l’attore ha lasciato intendere di essere gay e a seguire ha svelato tutta la verità sul suo orientamento, compreso il fatto che la storia con Eva Grimaldi non sarebbe mai accaduta. Oggi sembra che Garko abbia finalmente trovato la serenità accanto a Gaetano, ma del giovane fidanzato dell’attore – che finora è rimasto lontano dal mondo dei riflettori – si sa poco o nulla.

I due usciranno allo scoperto anche sui social?