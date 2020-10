Eva Grimaldi: “La mia storia con Garko? Creata a tavolino”

Eva Grimaldi ha svelato tutta la verità dietro al suo rapporto con Gabriel Garko, che sarebbe stato costruito a tavolino fin dall'inizio.

Per la prima volta Eva Grimaldi ha deciso di dire tutta la verità su quelli che molti hanno creduto essere una storia d’amore tra lei e il collega attore Gabriel Garko. La notizia è stata smentita dall’attrice.

Eva Grimaldi e Garko: la verità

Per anni i fan di Gabriel Garko ed Eva Grimaldi hanno creduto nella storia d’amore tra i due. Dopo il coming out dell’attore al GF Vip, è stata la stessa attrice a prendere la parola in merito rivelando che tra loro non ci fu alcuna storia d’amore e che anzi, tutto fu “costruito a tavolino”. Nonostante il rapporto con Garko non sia mai stato fisico, Eva Grimaldi ha dichiarato che avrebbe fatto volentieri dei figli con l’attore che da sempre è uno dei suoi più cari ed intimi amici.

Propio lui era stato testimone alle sue nozze con Imma Battaglia, e ancora oggi i loro rapporti sarebbero stretti e affettuosi.

“Lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega”, ha dichiarato Eva Grimaldi, aggiungendo anche che le lacrime spese da Garko al Grande Fratello Vip fossero dovute ad anni di “emozioni represse”. Oggi sembra che l’attore abbia trovato la vera serenità uscendo finalmente allo scoperto e rivelando la verità dietro al proprio orientamento.

Eva Grimaldi invece è felicemente sposata dal 2019 con Imma Battaglia, e spesso le due trascorrono il loro tempo libero proprio in compagnia di Gabriel Garko, con cui è sbocciata un’amicizia davvero speciale.