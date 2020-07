Eva Grimaldi e Imma Battaglia in vacanza: “Amore è fiducia”

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono più innamorate che mai: la dedica via social.

A un anno dalle loro nozze e subito dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono concesse una vacanza al mare.

Eva Grimaldi e Imma in vacanza

Eva Grimaldi e Emma Battaglia sono più innamorate che mai e oggi, a quasi un anno esatto dalle loro nozze, le due si sono concesse una vacanza all’insegna dell’amore: “Amore è fiducia.

Che io sia sospesa nel blu dei mari più profondi, con te non avrò mai paura di annegare”, ha scritto Eva Grimaldi in una dedica fatta a sua moglie durante la vacanza.

“Sei tutto per me”, le ha fatto eco Imma.

Le due si sono concesse la vacanza insieme alla fine del lock down per l’emergenza Coronavirus. A gennaio la coppia aveva subito uno scossone per via delle dichiarazioni rilasciate da Licia Nunez al Grande Fratello Vip a proposito della sua relazione passata con Imma Battaglia. Le donne si erano chiarite in diretta tv e a quanto pare il matrimonio tra Eva e Imma non ne avrebbe risentito.