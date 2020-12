Alba Parietti, la dedica al figlio Francesco: “Scegli ciò che senti”

Francesco Oppini ha scelto di abbandonare il GF Vip. Arriva la dedica della mamma Alba Parietti.

La notizia che il Grande Fratello Vip si sarebbe prolungato fino a febbraio ha mandato in tilt numerosi vip. La prima ad entrare in crisi e decidere di abbandonare è stata Elisabetta Gregoraci, ma anche Francesco Oppini ha vissuto un momento di grande sconforto che lo ha spinto a lasciare il reality.

La dedica di Alba Parietti

Sono state giornate di grande tensione per Francesco Oppini, ma anche per i suoi compagni, per i suoi fan e per la sua famiglia. Alba Parietti aveva raccontato di aver sentito telefonicamente il figlio e di avergli spiegato quanto è amato al di fuori del gioco.

Lui si è molto commosso e molto grato per ciò che fanno i suoi fan. “Deciderà con serenità e sapendo che qualsiasi sarà la sua scelta voi lo amerete e sosterrete perché lo avete capito” aveva dichiarato la Parietti. Francesco Oppini ha deciso che era il momento di tornare dai suoi affetti, soprattutto in vista delle vacanze di Natale. Sua madre non ha mai fatto capire cosa avrebbe voluto che lui facesse, perché è sempre al suo fianco a sostenere ogni decisione.

Molti fan, però, hanno pensato che sia stata proprio lei a mettere lo zampino in questa scelta così importante.

“Gli ho detto di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato” ha dichiarato Alba Parietti, che è felicissima di poter di nuovo abbracciare il figlio dopo così tante settimane di lontananza. La decisione di abbandonare la casa ha colpito in modo particolare Tommaso Zorzi, con cui ha creato un rapporto speciale.

“Sono nella fase che non lo posso nemmeno guardare…Mi manca già” ha dichiarato il concorrente. “Sono fiera della tua bellezza amore mio. Grazie a chi ti ha capito e sostenuto. Ti amo” ha scritto Alba Parietti, una volta che il figlio ha preso la sua decisione definitiva di abbandonare il reality.